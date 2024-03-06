BadComedian высказался о продолжении «Холопа»

BadComedian предположил, что «Холоп-3» хорошо соберет в прокате

Киноблогер Евгений Баженов, более известный как BadComedian, высказался о третьей части фильма «Холоп», который должен выйти в следующем году. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По мнению блогера, зрителям понравилась концепция фильма. «Думаю, третья часть франшизы хорошо соберет, ведь это рабочая тема. Очень сложно что-то советовать, чтобы третья часть франшизы не стала самоповтором, так как нащупанная тема нравится зрителям», — сказал он.

Баженов также указал на то, что у сиквелов есть стандартное правило — «повторять, но с большим масштабом». «Чтобы продолжение стало лучше оригинала, надо иметь невообразимый талант», — заключил киноблогер.

Ранее сообщалось, что в 2025 году у российского фильма «Холоп» появится продолжение. Третья часть картины должна выйти в декабре следующего года.

Сюжет оригинального фильма выстроен вокруг Гриши, сына крупного бизнесмена, который попадает в XIX век и становится конюхом. Однако путешествие во времени оказывается психологическим экспериментом, устроенным ради перевоспитания персонажа.