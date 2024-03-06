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11:38, 6 марта 2024Наука и техника

Раскрыта опасность напитков с подсластителями

Напитки с искусственными подсластителями повысили риск фибрилляции

Фото: Angelina Yan / Unsplash

Китайские ученые раскрыли опасность напитков с искусственными подсластителями. Согласно статье, опубликованной в журнале Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, два литра и более, употребляемые еженедельно, повышают риск нерегулярного сердцебиения и фибрилляции на 20 процентов.

В исследовании приняли участие 201 856 участников, у которых изначально не наблюдалось фибрилляции предсердий (ФП). За средний период наблюдения 9,9 года было зарегистрировано 9362 случая ФП.

По сравнению с теми, кто не употреблял сладкие напитки или напитки с искусственными подсластителями, самые высокие показатели риска ФП наблюдались у тех, кто употреблял чрезмерное количество напитков с искусственными подсластителями и имел высокий наследственный риск. Отрицательная связь наблюдалась у тех, кто пил менее одного литра фруктовых соков в неделю.

Ранее исследователи Юго-западного медицинского центра Техасского университета опровергли популярное представление, согласно которому кофе вредно пить людям с нерегулярным сердцебиением.

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      Александр Еникеев
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