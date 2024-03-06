Дом российского инженера закидали коктейлями Молотова по наводке аферистов

В Коломне мужчина бросил коктейль Молотова в дом главного инженера КБМ Кашина

В Коломне мужчина бросил коктейль Молотова в дом главного инженера Конструкторского бюро машиностроения Валерия Кашина. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Это случилось вечером 5 марта. Злоумышленник сбежать не успел, его поймали местные жители и удерживали до приезда полиции. Поджигатель заявил, что ему сказали это сделать неизвестные люди. Мужчине позвонили на мессенджер и сообщили, что на его имя взяли кредит в 1,4 миллиона рублей. Аферисты пообещали, что спишут долг после поджога дома Кашина.

Инженер занимает в бюро один из ключевых постов, на котором разрабатывает и производит новейшее ракетное вооружение.

Ранее неизвестные подожгли дом сербского снайпера Деяна Берича с позывным Деки, который принимал участие в боевых действиях в Донецкой народной республике.