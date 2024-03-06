Раскрыта новая опасность недосыпа

JAMA Network Open: пятичасовой сон повышает риск диабета

Ученые Уппсальского университета в Швеции раскрыли новую опасность недостатка сна. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале JAMA Network Open, недосып провоцирует высокий риск диабета второго типа.

Специалисты проанализировали данные 247 867 взрослых из UK Biobank, которые были разделены на четыре группы в зависимости от продолжительности сна: нормальный (7-8 часов в день), слегка короткий (6 часов в день), умеренно короткий (5 часов в день) и очень короткий (3-4 часа в день). Учитывалось потребление красного мяса, обработанного мяса, фруктов, овощей и рыбы, а оценка здорового питания варьировалась от 0 (самое нездоровое) до 5 (самое здоровое).

Оказалось, что продолжительность сна от трех до пяти часов связана с более высоким риском развития диабета второго типа. Здоровое питание способствовало более низкому риску развития заболевания, но даже люди, которые питались правильно, но спали менее шести часов в день, по-прежнему подвергались более высокому риску развития диабета второго типа.

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