Друг Пугачевой рассказал о ее жизни в Израиле

Музыкант Стас Намин: Пугачева живет в Израиле хуже, чем в России

Основатель группы «Парк Горького», музыкант Стас Намин рассказал о жизни певицы Аллы Пугачевой за границей. Его слова приводит РИА Новости.

Друг артистки недавно навестил ее в Израиле. Он сообщил, что уровень жизни Пугачевой стал хуже, чем был в России. «Там трудная жизнь. Лучше всего жить здесь», — заключил Намин.

По словам Намина, певица покинула страну из-за своего мужа, шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). «Инициатива в основном Максима, он принял такое решение. Она не может разрушить семью», — пояснил музыкант.

Намин назвал Пугачеву достойным человеком, несмотря на все слухи о ней. По его словам, сейчас артистка «полюбила в первый раз», и этим можно объяснить ее поведение.

Ранее Пугачева ответила на критику певца Стаса Михайлова по поводу ее отъезда из России. Звезда посмеялась над его словами о том, что покинувшие страну знаменитости «еще приползут на коленях». Пугачева также заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.