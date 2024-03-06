Экс-солист группы «АукцЫон» заявил об «уехавшей крыше» Пугачевой

Певец Рогожин заявил, что у Пугачевой «уехала крыша» в силу возраста

Заслуженный артист России, экс-солист групп «АукцЫон» и «Форум» Сергей Рогожин высказал свое мнение об уехавшей из России певице Алле Пугачевой. Его слова приводит aif.ru.

Рогожин отметил, что его сбило с толку поведение Пугачевой, так как он всегда считал ее «невероятным стратегом». «Как должна была уехать крыша в этом возрасте, чтобы она взяла и тупо перечеркнула нереально звездную жизнь в стране?! Обожаемая миллионами… Как можно было назвать всех рабами, холопами?» — заявил он.

По мнению певца, на момент отъезда из страны Пугачева «была уже не в адеквате». Рогожин добавил, что на психическое состояние артистки повлияли многочисленные браки и разводы, а также все атрибуты звездной жизни. «Это сплошная свистопляска и камарилья. Там уже не до творчества было», — заключил он.

Ранее Пугачева ответила на критику по поводу своего отъезда из России. Она заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться.