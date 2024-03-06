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15:47, 6 марта 2024Экономика

Еще одна страна запретила поставлять аккумуляторы в Россию

Южная Корея запретила поставлять в Россию литийионные аккумуляторы

Фото: Natalia Kokhanova / Shutterstock / Fotodom

Власти Южной Кореи решили расширить санкции против России и вслед за странами Евросоюза запретить продажу литийионных аккумуляторов для электротранспорта и их компонентов. О новых ограничениях со ссылкой на Минторг республики сообщает «Коммерсантъ»

В 2023 году из Южной Кореи в Россию отгрузили продукции на 18,4 миллиона долларов, а их компонентов — на 8,6 миллиона. Основным поставщиком батарей в Россию была компания Enertech, которую с 2022 года контролирует структура «Росатома», компания «Рэнера». Ограничение на продажу аккумуляторов со стороны еще одной страны может создать трудности для работы сборочных площадок госкорпорации.

«Рэнера» закупает у корейского завода энергоячейки и модули для дальнейшей сборки на территории России. Ранее компания заключила контракт с ГУП «Мосгортранс» на поставку более 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей «Москвич». В 2022 году «Рэнера» приобрела долю в АО «Кама», которое занимается производством электрокаров «Атом».

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Евросоюз запретил поставлять в Россию станки, химикаты, литиевые батареи и двигатели для БПЛА, которые могут использовать в боевых действиях на Украине, в 12-м пакете ограничений. О деталях новых санкций стало известно в ноябре 2023 года, запрет вступил в силу с 1 января 2024 года.

12 декабря США расширили санкционный список из иностранных компаний и физлиц, которых подозревают в помощи России по обходу санкций. В обновленный перечень вошли более 250 фирм и частных предпринимателей из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Турции и Китая.

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      Вячеслав Агапов
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