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21:22, 6 марта 2024Россия

Глава Дома офицеров в российском городе уволился после БДСМ-вечеринки

Глава Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после БДСМ-вечеринки

Фото: Unsplash

Руководитель окружного Дома офицеров в Екатеринбурге Андрей Зуев уволился после БДСМ-вечеринки, которая прошла в здании организации. Об этом Зуев рассказал в беседе с изданием Е1.

«Я подал заявление на увольнение по собственному желанию. Его приняли, все нормально», — сказал Зуев.

Экс-глава Дома офицеров отметил, что дальнейшие планы есть, но озвучивать их не стал. Уточняется, что это уже второе увольнение в окружном Доме офицеров после БДСМ-вечеринки.

О проведении закрытых мероприятий в ОДО стало известно 20 февраля. Местные общественники пожаловались в прокуратуру, после чего надзорное ведомство начало проверку. По одной из версий, вечеринки проводил методист. Он открывал двери Дома офицеров после 23 часов и запускал в помещение людей.

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      Юлия Мискевич
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