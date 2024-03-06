Каррера оценил видео с осужденным легионером «Спартака» в ночном клубе в Дубае

Каррера осудил Промеса за ролик из ночного клуба с его участием

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил видео с участием легионера команды Квинси Промеса, снятое его девушкой в одном из ночных клубов Дубая. Его слова приводит RT.

Специалист осудил футболиста, напомнив, что тот должен быть примером для молодых болельщиков. «Он поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его. Считаю, что тренер должен серьезно поговорить с Квинси после этого», — заявил Каррера.

Ролик в соцсетях ранее опубликовала подруга Промеса Табата Робинсон. Он был снят в ночь на 6 марта.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позже уточнялось, что футболиста не приговорят к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. Кроме того, его не будут экстрадировать в Нидерланды. Там он суммарно получил 7,5 года тюрьмы по двум уголовным делам.