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15:51, 6 марта 2024Спорт

Каррера оценил видео с осужденным легионером «Спартака» в ночном клубе в Дубае

Каррера осудил Промеса за ролик из ночного клуба с его участием
Массимо Каррера

Массимо Каррера. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оценил видео с участием легионера команды Квинси Промеса, снятое его девушкой в одном из ночных клубов Дубая. Его слова приводит RT.

Специалист осудил футболиста, напомнив, что тот должен быть примером для молодых болельщиков. «Он поступает неправильно по отношению к тем, кто рядом с ним и любит его. Считаю, что тренер должен серьезно поговорить с Квинси после этого», — заявил Каррера.

Ролик в соцсетях ранее опубликовала подруга Промеса Табата Робинсон. Он был снят в ночь на 6 марта.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позже уточнялось, что футболиста не приговорят к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. Кроме того, его не будут экстрадировать в Нидерланды. Там он суммарно получил 7,5 года тюрьмы по двум уголовным делам.

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      Алексей Гусев
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