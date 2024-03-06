Девушка осужденного легионера «Спартака» выложила видео с ним из ночного клуба

Девушка Квинси Промеса Табата Робинсон выложила видео с ним из ночного клуба

Девушка легионера московского «Спартака» Квинси Промеса Табата Робинсон опубликовала в соцсети Snapchat видео с игроком, снятое в одном из ночных клубов Дубая. Об этом сообщает РИА Новости.

Ролик был опубликован в ночь на среду, 6 марта. Ранее сообщалось, что суд над Промесом в ОАЭ по делу об оставлении места ДТП, запланированный на 5 марта, перенесен на неделю.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позже уточнялось, что футболиста не приговорят к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. Кроме того, его не будут экстрадировать в Нидерланды. Таким образом, у него будет возможность вернуться в Москву.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.