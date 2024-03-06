Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 4-й матч
Динамо Мн
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/8 финала. 3-й матч
Спортинг
Сегодня
20:45 (Мск)
Аталанта
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Сити
Сегодня
23:00 (Мск)
Копенгаген
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
Реал Мадрид
Сегодня
23:00 (Мск)
РБ Лейпциг
Лига чемпионов|1/8 финала. 2-й матч
09:45, 6 марта 2024Спорт

Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

Мать Циципаса Юлия Сальникова рассказала о предложении сыну играть за Россию
Стефанос Циципас

Стефанос Циципас. Фото: Henry Romero / Reuters

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о том, что сыну предлагали играть за Россию. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это произошло на Уимблдоне, в тот момент Циципасу было 17 лет. «В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным», — заявила она.

Сальникова — советская теннисистка, уроженка Москвы. В 1991-м она вышла замуж за грека Апостолоса Циципаса — отца Стефаноса — и стала представлять Грецию.

25-летний Стефанос Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года. Он также дважды играл в финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      В Петербурге 11-летний школьник оказался в реанимации из-за шалости на перемене

      В ДНР заявили об уничтожении крупного склада ВСУ под Угледаром

      Дом российского инженера закидали коктейлями Молотова по наводке аферистов

      Стало известно об участии украинских военных в столкновениях в Судане

      Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

      Порноактриса раскрыла минус индустрии

      55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

      Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше