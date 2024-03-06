Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

Мать Циципаса Юлия Сальникова рассказала о предложении сыну играть за Россию

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса, рассказала о том, что сыну предлагали играть за Россию. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По ее словам, это произошло на Уимблдоне, в тот момент Циципасу было 17 лет. «В федерации тенниса есть специальные люди, которые этим занимаются. Один из них подошел к нам и озвучил условия. Но я уже знала, что у лучших российских юниоров таких условий не было, и мне это показалось неправильным», — заявила она.

Сальникова — советская теннисистка, уроженка Москвы. В 1991-м она вышла замуж за грека Апостолоса Циципаса — отца Стефаноса — и стала представлять Грецию.

25-летний Стефанос Циципас — победитель Итогового турнира ATP 2019 года. Он также дважды играл в финалах турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.