МИД России потребовал ответа от послов ЕС об их деятельности

Захарова: послы ЕС должны ответить, что они делают в России и как будут работать

Послы стран Европейского союза (ЕС) должны ответить, что они делают в России и как будут работать. Ответа от европейских дипломатов об их деятельности потребовала официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга.

«Мы ждем ответа от них на вопросы, что же они тогда делают в нашей стране, пусть расскажут, в чем они видят свои функции, как они будут выстраивать работу», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

По ее словам, одним представителем, который «выйдет где-нибудь в Брюсселе» и за всех скажет, представители европейского объединения не отделаются.

Ранее дипломат, комментируя отказ послов европейских стран обсудить предстоящие в России президентские выборы по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметила, что послы стран ЕС дискредитировали себя, и целесообразность их пребывания в России можно поставить под сомнение.