Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:01, 6 марта 2024Россия

Момент взрыва на ТЭЦ в Туве попал на видео

Shot опубликовал видео с моментом взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Момент взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Туве попал на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившихся кадрах видно, как над строением вверх взмывает столп огня, который затем сменяется темным облаком.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

В Минздраве России сообщили, что в результате происшествия различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Пожилая женщина занялась спортом ради здоровья и стала бодибилдершей

      Хирург оценил восстановление носа бывшей жены Аршавина словами «чудес не бывает»

      Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

      В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

      Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

      В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

      Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

      Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

      В Европе призвали вернуть физические кнопки в автомобили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше