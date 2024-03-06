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09:34, 6 марта 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

Гинеколог Тимофеева предупредила, что папилломавирус вызывает мужское бесплодие

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

Папилломавирус человека повышает риск развития бесплодия у мужчин, предупредила онколог-гинеколог клиники «Еврооонко» Екатерина Тимофеева. О проблемах со здоровьем, вызываемых распространенным вирусом, врач рассказала в комментарии «Ленте.ру».

По словам Тимофеевой, многие знают, что вирус папилломы человека (ВПЧ) может спровоцировать рак шейки матки у женщин. В то же время то, что ВПЧ становится причиной мужского бесплодия, — факт малоизвестный. «ВПЧ присутствует в семенной жидкости у мужчин с идиопатическим бесплодием. Инфекция приводит к снижению качества семени, снижает его функциональную активность», — объяснила врач.

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Помимо этого, гинеколог указала, что ВПЧ затрудняет способность сперматозоидов к оплодотворению, снижает их подвижность и уменьшает количество морфологически нормальных форм. Также этот вирус способен изменять pH семенной жидкости.

Из-за ВПЧ мужчины рискуют столкнуться с онкозаболеваниями. Вирус может спровоцировать развитие рака полового члена, ротоглотки и плоскоклеточного рака головы и шеи

Екатерина Тимофееваонколог-гинеколог

В заключение Тимофеева добавила, что наиболее эффективной защитой от ВПЧ является вакцинация. Прививаться нужно в юном возрасте, до начала половой жизни, как девочкам, так и мальчикам, подытожила гинеколог.

Ранее врач Елена Малышева опровергла популярный миф о прививках. В частности, она заявила, что вакцина от ВПЧ не вызывает бесплодия, как многие привыкли думать.

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      Вера Владзиевская
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