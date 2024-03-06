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14:27, 6 марта 2024Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о ситуации на основных направлениях в зоне СВО

Военный эксперт Живов назвал наступление за Авдеевку приоритетом России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приоритетом Российской армии по-прежнему является наступление за линию Авдеевки, где военные отодвигают Вооруженные силы Украины (ВСУ) к их последнему на данном участке серьезному укрепленному району — Славянску, Краматорску, Константиновке, сообщил политолог, военный эксперт Алексей Живов. В беседе с «Лентой.ру» он описал ситуацию на основных направлениях в зоне СВО.

Эксперт назвал наступление за линию Авдеевки организованным и продуманным. «У нас там достаточно большие резервы собраны, видимо, судя по ходу боевых действий, и очень активно применяется бомбардировочная авиация, используются бомбы с планирующим модулем ФАБ-250, 500 и 1500, что во многом предопределяет успех этих наступательных действий», — уточнил Живов.

Такой динамики, которую российские военные приобрели после бегства ВСУ из Авдеевки, уже нет, потому что линия фронта постепенно стабилизируется, противник подтягивает резервы, отметил он. Однако за счет накопленного потенциала, который был у наступательной группировки, ВС РФ продолжают двигаться вперед, подчеркнул Живов.

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Важным фактором продвижения Живов назвал работу российской аэрокосмической разведки и уничтожение комплексов противовоздушной обороны (ПВО) противника, подчеркнув, что только за последние две недели было уничтожено 3 или 4 комплекса. «Для чего это делается? Чтобы освободить небо для российских бомбардировщиков. То есть успех наступления во многом зависит от того, могут ли бомбардировщики спокойно работать по вражеским позициям, а они могут по ним спокойно работать только в случае, если до этого было уничтожено вражеское ПВО», — добавил собеседник «Ленты.ру».

ПВО выявляется, уничтожается высокоточным оружием типа «Искандера» или аналогов, после этого уже бомбардировщики работают по позициям пехоты, артиллерии, и дальше за ними двигается пехота. В общем, такая классическая грамотная наступательная стратегия, которую мы сейчас стали активно использовать на авдеевском направлении

Алексей Живоввоенный эксперт

В Херсонской же области идет позиционная борьба, сообщил он. Там продолжается уничтожение остатков плацдармов на левом берегу в Крынках и в районе Антоновского моста. По ним работают и «Ланцетами», и беспилотниками, и артиллерией. На правом берегу также уничтожается зона базирования вражеских танков, артиллерии, пехоты.

«Но пока активные боевые действия все сосредоточены на направлении донецком, южнодонецком и направлении Белогоровки — это Сватово-Кременная, луганское направление. Там также у нас есть серьезные успехи и большое продвижение вперед», — заключил эксперт.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об успехах российских войск под Белогоровкой. По его словам, армия взяла под контроль местный меловой завод и вступила в бой в районе меловых карьеров.

В разговоре с «Лентой.ру» Алексей Живов также описывал обстановку на запорожском направлении. В частности, он рассказал, что продвижение российской армии по основной линии фронта затруднено в связи с огромным количеством минных полей.

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