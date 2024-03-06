Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:31, 6 марта 2024Наука и техника

Носитель гиперзвуковых «Цирконов» выполнил стрельбы в море

МО: фрегат «Адмирал Горшков» выполнил артиллерийские стрельбы в Баренцевом море

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который является носителем гиперзвуковых противокорабельных ракет «Циркон», выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

«Фрегат Северного флота "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки успешно выполнил комплекс артиллерийских стрельб в Баренцевом море», — говорится в сообщении.

Боевые упражнения выполнили в закрытом для судоходства районе моря. Расчет артиллерийской установки А-192 калибра 130 миллиметров успешно поразил морские мишенные позиции. Также экипаж выполнил стрельбы по имитированным воздушным целям, которые поставил бомбардировщик Су-24 смешанного авиакорпуса Северного флота.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

В Минобороны добавили, что экипаж корабля также отработал нормативы по переводу оружия и оборудования корабля в различные степени боевой готовности. Одним из элементов подготовки экипажа «Адмирала Горшкова» стала тренировка по нанесению ракетного удара по корабельной группировке условного противника, которую провели при помощи компьютерного моделирования.

В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что «Северная верфь» спустит на воду многоцелевой фрегат «Адмирал Исаков» проекта 22350 в третьем квартале 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      На российской ТЭЦ произошел мощный взрыв, пострадали 18 человек. Власти объявили о введении режима ЧС в регионе

      Мать греческого теннисиста рассказала о предложении сыну играть за Россию

      Порноактриса раскрыла минус индустрии

      55-летняя модель показала фигуру в прозрачном нижнем белье

      Названа цена самой маленькой квартиры в Сочи

      Подарившего жене на 8 Марта белую лошадь россиянина арестовали на сутки

      Балицкий заявил о планах привлечь пленных ВСУ к восстановлению регионов

      В Запорожской области оказались разрушены объекты инфраструктуры

      Мужчин предупредили о риске бесплодия из-за распространенного вируса

      Трамп назвал политику Байдена причиной насмешек над США в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше