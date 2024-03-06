В Испании потеряли собаку Шария

Блогер Шарий потерял собаку во время покушении на него в Испании

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий рассказал в своем Telegram-канале, что во время покушения на него, произошедшего в среду, 6 марта, в Испании, он потерял собаку.

«Свидетели, которые видели стрелявшего, приходят ко мне, оставляют свои данные, удивляются, что их не опрашивает полиция. (...) Ни на месте преступления никто никого не опрашивал, ни свидетелей никто не искал. На данный момент вообще ничего не происходило, абсолютно. Ну и, конечно, собаку не нашли, потому что это очень сложно, конечно», — рассказал он.

Шарий заявил о нападении вооруженных людей на его автомобиль 6 марта. По его словам, автомобиль, в котором он находился, атаковали двое людей с автоматами.

В покушении на свою жизнь оппозиционный блогер обвинил президента Украины Владимира Зеленского. Он утверждает, что другие варианты отпадают из-за поднявшейся в украинских СМИ «вони» и из-за того, что нападавшему дали уйти.