Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:58, 6 марта 2024Россия

Под Воронежем возле нефтехранилища прогремел взрыв

В Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Unsplash

В Воронежской области возле нефтехранилища прогремел взрыв. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным радиостанции, ЧП произошло в поселке городского типа Анна. Согласно комментариям очевидцев в соцсетях, пожара после взрыва не было.

Утром 6 марта глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать регион. Аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал информацию, согласно которой целью одного из беспилотников был военный аэродром Балтимор в Воронеже. Целью двух других аппаратов канал назвал нефтебазу в Аннинском районе.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В Одессе произошла серия взрывов. В городе видели кортеж Зеленского

      Главная соперница Трампа запланировала выйти из президентской гонки в США

      В Кремле назвали непростой ситуацию в Приднестровье

      Песков прокомментировал возможный вывод российских пограничников из Армении

      В Кремле заявили о нелюбви к оскорблениям от США

      Захарова отвергла обвинения в планах России по нападению на НАТО

      Стало известно о присутствии дисквалифицированной Валиевой в списках сборной

      В Европе призвали вернуть физические кнопки в автомобили

      Момент взрыва на ТЭЦ в Туве попал на видео

      Названо число рискующих остаться без пенсии россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше