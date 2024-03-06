Под Воронежем возле нефтехранилища прогремел взрыв

В Воронежской области возле нефтехранилища произошел взрыв

В Воронежской области возле нефтехранилища прогремел взрыв. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Telegram со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным радиостанции, ЧП произошло в поселке городского типа Анна. Согласно комментариям очевидцев в соцсетях, пожара после взрыва не было.

Утром 6 марта глава Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать регион. Аппараты были уничтожены средствами противовоздушной обороны.

Позднее Telegram-канал Baza опубликовал информацию, согласно которой целью одного из беспилотников был военный аэродром Балтимор в Воронеже. Целью двух других аппаратов канал назвал нефтебазу в Аннинском районе.