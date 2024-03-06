Пожар после взрыва на ТЭЦ в Туве ликвидировали

МЧС сообщило о ликвидации пожара после взрыва на ТЭЦ в Туве

Пожар после взрыва в здании теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Туве ликвидирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС России.

«Пожар в здании ТЭЦ в Республике Тыва полностью ликвидирован», — отметили в пресс-службе ведомства.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

По данным Минздрава России, в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.