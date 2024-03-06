Путин не счел себя самым лучшим лектором

Президент России Путин заявил, что не считает себя самым лучшим лектором

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи заявил, что не считает себя самым лучшим лектором. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не считаю себя самым лучшим лектором, говорю вам откровенно. Хотя в университете у нас был курс небольшой, но все-таки дело не в этом. Дело в том, что такой вид деятельности — это не совсем мое», — сказал глава государства.

Путин отметил, что в России есть «действительно люди очень талантливые», обладающие энциклопедическими знаниями и умеющие красиво излагать свои мысли, «чтобы делать это не только доходчиво, а чтобы (...) завоевывать сердца, завоевывать умы. «Я сделаю все, вот в этом моя работа, чтобы они были у вас», — заключил он.

29 февраля Путин огласил в Гостином Дворе рекордное по длительности послание Федеральному собранию, продолжительность которого составила 2 часа 6 минут. Предыдущий рекорд — 1 час 55 минут — был установлен в 2018 году. Самые короткие речи длительностью в 48 минут Путин произнес в 2004 и 2005 годах.