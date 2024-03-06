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12:03, 6 марта 2024Россия

Путин проведет совещание по развитию Юга России

Песков анонсировал совещание Путина по развитию Юга России

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в среду, 6 марта, проведет совещание по развитию Юга России. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Президент проведет очень важное совещание по развитию Юга России и Приазовья», — пояснил он.

По словам представителя Кремля, совещание пройдет в Сочи. Формат мероприятия планируется смешанный, так как в основном встреча пройдет очно, однако некоторые участники присоединятся к ней по видеосвязи.

Накануне Владимир Путин прилетел в Ставрополь. Там глава государства в ходе рабочей поездкип осетил тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура», где он пообщался с сотрудниками предприятия.

Помимо того, Путин по видео-конференцсвязи принял участие в церемонии открытия производственных объектов в Белгородской и Ленинградской областях, а также в Мордовии.

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      Никита Абрамов
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