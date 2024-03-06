Путин встретился с главой МАГАТЭ

Путин гендиректору МАГАТЭ Гросси: Россия продолжает сотрудничать с агентством

Президент России Владимир Путин встретился с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям», — сказал Путин на двусторонних переговорах с главой агентства.

Ранее делегации «Росатома» и МАГАТЭ обсудили безопасный запуск работы Запорожской атомной электростанции в обозримом будущем.