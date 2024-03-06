Путин высказался о политике США

Президент России Путин заявил об ошибочности политики США

Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы», — сказал российский лидер в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Путин напомнил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о подрыве доллара и запрете расчетов в американской валюте. «Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются», — добавил он.

Российский президент подчеркнул, что «это результат, обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям». «Я считаю, что это ошибочная политика», — резюмировал он.

В интервью Карлсону Путин, отвечая на вопрос, исчезнет ли доллар как резервная валюта, подчеркнул, что США ошибочно используют свою валюту в качестве стратегического оружия.