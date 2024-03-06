Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:59, 6 марта 2024Россия

Путин высказался о политике США

Президент России Путин заявил об ошибочности политики США
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин, говоря о политике США, заявил, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная политика. Об этом сообщает РИА Новости.

«Понимание того, что мир не может управляться из одного центра, и это даже вредно для самого этого центра, потому что начинает подрывать его основы», — сказал российский лидер в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Путин напомнил, что в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о подрыве доллара и запрете расчетов в американской валюте. «Зачем они это делают, ваши начальники, совершенно непонятно. Ну, то есть понятно, хотят достичь быстрого результата. А результата не добиваются, а только подрыва власти доллара добиваются», — добавил он.

Российский президент подчеркнул, что «это результат, обратный ожидаемому, и так по очень многим направлениям». «Я считаю, что это ошибочная политика», — резюмировал он.

В интервью Карлсону Путин, отвечая на вопрос, исчезнет ли доллар как резервная валюта, подчеркнул, что США ошибочно используют свою валюту в качестве стратегического оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это серьезное оружие». Российские военные впервые сбили французскую авиабомбу Hammer

      Умер бывший худрук театра Вахтангова Туминас

      Путин указал на непростую ситуацию в мире

      Еще один кандидат в президенты США вышел из предвыборной гонки

      Путин высказался о политике США

      Самая сексуальная в мире волейболистка показала фото в откровенном купальнике

      «Локомотив» оказался в шаге от выхода в следующий раунд Кубка Гагарина

      Путин назвал отличие России от других стран

      Путин назвал политику США ошибкой

      Путин назвал США сверхдержавой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше