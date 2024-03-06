Россиянам дали советы по выживанию в случае падения лифта

Эксперт: при падении лифта надо принять «позу сноубордиста», держась за поручень

В случае неконтролируемого падения лифта, находясь внутри кабины, надо снять и положить на пол вещи, которые есть в руках или на плечах, а также принять «позу сноубордиста» и держаться за поручень. Об этом рассказал технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин, сообщает в среду, 6 марта, радиостанция «Говорит Москва».

«Ноги должны быть на ширине плеч, согнуты в коленках, зубы должны быть стиснуты, нельзя разговаривать, высовывать язык. Если есть возможность, нужно взяться за поручень. Все это смягчит удар, если сработают ловители», — добавил он.

При этом эксперт подчеркнул, что перед входом в любой лифт следует удостовериться в его безопасности.

5 марта сообщалось, что в многоквартирном доме в Шушарах из-за перегрузки рухнул лифт с пассажирами. В результате ЧП пострадали три взрослых и один восьмилетний ребенок. У несовершеннолетнего врачи диагностировали ушиб правого голеностопного сустава. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ.