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21:04, 6 марта 2024Забота о себе

Россиянам подсказали доступные способы вернуть интерес к сексу после зимы

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Здоровый рацион, отдых и регулярная физическая активность помогут восстановить упавшее после зимы либидо, считает нутрициолог Виктория Толстоносова. Доступные способы вернуть интерес к сексу она подсказала россиянам в беседе с Life.ru.

Толстоносова уверена, что интерес к сексу напрямую зависит от физического самочувствия, поэтому в первую очередь она посоветовала позаботиться о сбалансированном, насыщенном витаминами и полезными веществами рационе. По ее мнению, особенно важно употреблять в пищу белки, растительные и животные жиры, а также клетчатку, которая содержится в овощах и фруктах.

Нутрициолог также указала, что на уровень либидо влияет кровоток. Чтобы улучшить его, она рекомендовала регулярно выделять время для умеренных физических нагрузок. Кроме того, Толстоносова отметила, что для повышения уровня сексуального влечения важно заботиться о психическом здоровье: высыпаться, избегать стрессовых ситуаций и научиться снимать эмоциональное напряжение с помощью йоги или медитаций.

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