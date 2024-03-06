Россиянка рассказала подробности нападения сломавшего ей глазницы вагнеровца

Избитая вагнеровцем челябинка рассказала, что он ударил ее пистолетом в зуб

Боец частной военной компании «Вагнер», сломавший своей бывшей супруге глазницы, также ударил ее в зуб пистолетом. Подробности нападения жительница Челябинска рассказала в беседе с 74.ru.

По словам многодетной россиянки, 4 октября 2022 года после очередной ссоры с бывшим мужем по телефону она ждала возвращения старших детей из школы, когда в дверь постучали. В глазок женщина увидела одну из дочерей, а когда открыла, то в квартиру ворвался экс-супруг и нанес ей несколько ударов в живот. Затем мужчина начал бить ее кулаками по лицу. «Я там как мячик летала!» — описала избиение пострадавшая, добавив, что после этого вагнеровец достал пистолет.

Он мне им [пистолетом] зуб сколол: «Завалю сейчас тебя». После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было все черное, в синяках пострадавшая

В результате женщина очнулась в полной темноте и поняла, что не может открыть глаза, а лицо затекло. Россиянке удалось доползти на коленях до коридора, чтобы попытаться выйти из квартиры и позвать на помощь, однако ее бывший муж забрал ключи, закрыл квартиру и ушел, оставив свою жертву без сознания и с травмами. Однако пострадавшей удалось найти планшет младшей дочери и связаться с матерью, которая приехала вместе со знакомой семьи и вызвала скорую помощь.

Как рассказала избитая женщина, кости ее лица были не просто сломаны, а раздроблены. Хирург заявил, что собрать их невозможно, и пострадавшей пришлось ставить титановую пластину.

Россиянка добавила, что пока она в течение двух недель находилась в больнице, трое ее детей жили с бывшим мужем и его матерью. После выписки ей отдали только младшую дочь, а со старшими контакт она потеряла. «Я приезжаю в школу, а они от меня по коридорам, по туалетам, под парты [прячутся]. Дочь кричала: "Боже, спасите, монстр пришел!", — вспоминает женщина. — Дочь мне потом уже, спустя время, призналась: "Мне баба Вера сказала, что, если я пойду к матери, отец со мной то же самое сделает"».

В результате суд оштрафовал вагнеровца на пять тысяч рублей. Как стало известно, суд прекратил в отношении него уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, несмотря на то, что пострадавшая настаивала на уголовном наказании, опасаясь за свою безопасность.

По мнению женщины, повлиять на решение суда могли документы о сотрудничестве бывшего мужа с ЧВК «Вагнер». При этом она сомневается в его службе в зоне спецоперации. Россиянка также утверждает, что ей продолжают поступать угрозы. В распоряжении редакции оказались аудиозаписи, на которых мужской голос, предположительно, принадлежащий нападавшему, обещает приехать и выбросить ее в окно.

Ранее в Башкирии мужчина избил жену молотком. Как стало известно, россиянка попросила супруга посидеть с восьмимесячным ребенком, так как устала, однако тот ответил отказом, после чего мать младенца уснула. В результате малыш проснулся раньше нее и упал с кровати, что и вызвало гнев мужчины. По словам пострадавшей, супруг бил ее, пока у него не кончились силы.