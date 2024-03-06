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15:10, 6 марта 2024Россия

Россиянка рассказала подробности нападения сломавшего ей глазницы вагнеровца

Избитая вагнеровцем челябинка рассказала, что он ударил ее пистолетом в зуб

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Боец частной военной компании «Вагнер», сломавший своей бывшей супруге глазницы, также ударил ее в зуб пистолетом. Подробности нападения жительница Челябинска рассказала в беседе с 74.ru.

По словам многодетной россиянки, 4 октября 2022 года после очередной ссоры с бывшим мужем по телефону она ждала возвращения старших детей из школы, когда в дверь постучали. В глазок женщина увидела одну из дочерей, а когда открыла, то в квартиру ворвался экс-супруг и нанес ей несколько ударов в живот. Затем мужчина начал бить ее кулаками по лицу. «Я там как мячик летала!» — описала избиение пострадавшая, добавив, что после этого вагнеровец достал пистолет.

Он мне им [пистолетом] зуб сколол: «Завалю сейчас тебя». После этого удара, видимо, я сознание потеряла. А он, видимо, меня еще пинал, потому что тело потом у меня было все черное, в синяках

пострадавшая

В результате женщина очнулась в полной темноте и поняла, что не может открыть глаза, а лицо затекло. Россиянке удалось доползти на коленях до коридора, чтобы попытаться выйти из квартиры и позвать на помощь, однако ее бывший муж забрал ключи, закрыл квартиру и ушел, оставив свою жертву без сознания и с травмами. Однако пострадавшей удалось найти планшет младшей дочери и связаться с матерью, которая приехала вместе со знакомой семьи и вызвала скорую помощь.

Как рассказала избитая женщина, кости ее лица были не просто сломаны, а раздроблены. Хирург заявил, что собрать их невозможно, и пострадавшей пришлось ставить титановую пластину.

Россиянка добавила, что пока она в течение двух недель находилась в больнице, трое ее детей жили с бывшим мужем и его матерью. После выписки ей отдали только младшую дочь, а со старшими контакт она потеряла. «Я приезжаю в школу, а они от меня по коридорам, по туалетам, под парты [прячутся]. Дочь кричала: "Боже, спасите, монстр пришел!", — вспоминает женщина. — Дочь мне потом уже, спустя время, призналась: "Мне баба Вера сказала, что, если я пойду к матери, отец со мной то же самое сделает"».

В результате суд оштрафовал вагнеровца на пять тысяч рублей. Как стало известно, суд прекратил в отношении него уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, несмотря на то, что пострадавшая настаивала на уголовном наказании, опасаясь за свою безопасность.

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По мнению женщины, повлиять на решение суда могли документы о сотрудничестве бывшего мужа с ЧВК «Вагнер». При этом она сомневается в его службе в зоне спецоперации. Россиянка также утверждает, что ей продолжают поступать угрозы. В распоряжении редакции оказались аудиозаписи, на которых мужской голос, предположительно, принадлежащий нападавшему, обещает приехать и выбросить ее в окно.

Ранее в Башкирии мужчина избил жену молотком. Как стало известно, россиянка попросила супруга посидеть с восьмимесячным ребенком, так как устала, однако тот ответил отказом, после чего мать младенца уснула. В результате малыш проснулся раньше нее и упал с кровати, что и вызвало гнев мужчины. По словам пострадавшей, супруг бил ее, пока у него не кончились силы.

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      Константин Лысяков
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