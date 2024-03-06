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18:45, 6 марта 2024Россия

Россиянка заметила одну пометку работодателя в трудовой книжке и подала в суд

На Урале женщина подала в суд на работодателя из-за пометки в трудовой книжке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Жительница Екатеринбурга подала в суд на бывшего работодателя из-за пометки, оставленной в ее трудовой книжке. Подробности трудового спора публикует издание KU66.RU.

Конфликт россиянки с руководством страховой компании, в которой она проработала 18 лет, начался с отказа организации пересмотреть размер выплачиваемой ей зарплаты. В результате работница была уволена, а в трудовой книжке женщины была оставлена запись, в которой ее назвали «любителем судов», перенеся эту формулировку из приказа об увольнении.

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После того как разрешить вопрос во внесудебном порядке не удалось, бывшая сотрудница подала на компанию в суд. Помимо восстановления корректности записи в трудовой книжке, истица потребовала взыскать в ее пользу 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Она смогла добиться внесения изменений в запись в трудовой книжке. Размер компенсации морального вреда суд уменьшил до 10 тысяч рублей.

Ранее жительница Владивостока подала в суд на клинику эстетической хирургии из-за недовольства результатами пластической операции на ягодицах. В исковом заявлении истица указала, что во время отпуска, в который она отправилась сразу после операции, ягодицы потеряли форму, а под кожей образовался гной. Помимо компенсации расходов за некачественно оказанные услуги, горожанка заявила требование о компенсации морального вреда в размере 2 миллионов рублей.

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      Алан Босиков
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