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18:15, 6 марта 2024Наука и техника

Названы особенности впервые уничтоженной Россией бомбы Hammer

Полковник Матвийчук: впервые уничтоженная бомба Hammer была серьезным оружием

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Впервые уничтоженная российскими военными французская авиабомба AASM Hammer была серьезным оружием для Украины, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал особенности этого снаряда, который удалось сбить в зоне специальной военной операции (СВО).

«Это авиационная бомба с модулевым управлением. Так как на Украине нет авиации, они переработали пусковую установку HIMARS. Дальность пуска где-то в пределах 80-100 километров. Запуск этой бомбы достаточно серьезен для наших войск, это поражение, это уничтожение живой силы, уничтожение техники, вооружения. Но, как сегодня мы видим, средства противовоздушной обороны (ПВО) находят эти бомбы и выбивают. Я всегда говорю, что вундерваффе нет, никто еще ничего не придумал. На всякое совершенствование западного оружия есть совершенствование нашей противовоздушной обороны», — сказал он.

6 марта Министерство обороны России сообщило, что российские силы в зоне военного конфликта впервые сбили из систем ПВО бомбу AASM Hammer.

О том, что Вооруженные силы Украины начали использовать эти снаряды, стало известно 3 марта. Власти Франции сообщали, что планируют передать Киеву несколько сотен таких бомб.

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      Варвара Кошечкина
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