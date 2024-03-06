После взрыва на ТЭЦ в российском регионе возбудили второе дело

СК: взрыв на ТЭЦ Шагонара расследуется по двум статьям УК России

Следователи возбудили второе уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») после аварии на ТЭЦ города Шагонара в Республике Тыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По предварительным данным, взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи ТЭЦ произошел в связи с нарушениями требований промышленной безопасности. Причиной произошедшего могло стать скопление угольных газов. В результате ЧП пострадали люди, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работать группа следователей и криминалистов.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц контролирующих органов.

По данным Минздрава России, в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.