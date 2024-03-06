После взрыва на ТЭЦ в российском регионе возбудили второе дело
Следователи возбудили второе уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») после аварии на ТЭЦ города Шагонара в Республике Тыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По предварительным данным, взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи ТЭЦ произошел в связи с нарушениями требований промышленной безопасности. Причиной произошедшего могло стать скопление угольных газов. В результате ЧП пострадали люди, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работать группа следователей и криминалистов.
Следователи намерены дать правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц контролирующих органов.
По данным Минздрава России, в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.