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15:54, 6 марта 2024Силовые структуры

После взрыва на ТЭЦ в российском регионе возбудили второе дело

СК: взрыв на ТЭЦ Шагонара расследуется по двум статьям УК России

Кадр: МЧС России / ТАСС

Следователи возбудили второе уголовное дело по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») после аварии на ТЭЦ города Шагонара в Республике Тыва. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По предварительным данным, взрыв угольной смеси в помещении топливоподачи ТЭЦ произошел в связи с нарушениями требований промышленной безопасности. Причиной произошедшего могло стать скопление угольных газов. В результате ЧП пострадали люди, они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работать группа следователей и криминалистов.

Следователи намерены дать правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц контролирующих органов.

По данным Минздрава России, в результате инцидента различные повреждения получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

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      Любовь Ширижик
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