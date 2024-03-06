Работа следователей на месте взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве попала на видео

СКР показал видео с места взрыва на ТЭЦ в Шагонаре в Тыве

Следственный комитет России (СКР) показал видео с места взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе в Тыве. Запись «Ленте.ру» предоставили в ведомстве.

На кадрах видно обгоревшее здание ТЭЦ и его обломки. Там работают следователи и МЧС.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 293 («Халатность») и статье 217 («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов») УК РФ. По версии следствия, в одном из помещений топливоподачи ТЭЦ произошел хлопок угольной смеси. Причиной произошедшего может быть скопление угольных газов.

Взрыв и пожар на теплоэлектроцентрали произошли утром в среду, 6 марта. Из-за ЧП в регионе ввели режим ЧС. В результате теплоснабжения лишились 62 многоквартирных и 216 частных домов, где проживают около четырех тысяч человек.

В Минздраве России уточнили, что в результате инцидента различные травмы получили 23 человека. Из них 15 были госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из которых находятся в тяжелом состоянии.