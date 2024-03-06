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11:26, 6 марта 2024Силовые структуры

Совершившие двойную расправу в подвале дома россияне задержаны

Полиция Всеволожска задержала пару бомжей за двойное убийство в подвале дома

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Полиция во Всеволожске задержала пару, совершившую двойную расправу в подвале многоэтажного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемые — 36-летний мужчина и его 26-летняя пособница, уточняет издание «Фонтанка». Оба являются лицами без определенного места жительства. В полиции они рассказали, что в подвале дома №15 на улице Плоткина распивали спиртное с едва знакомыми потерпевшими. Между ними произошел конфликт, в результате которого задержанные сначала избили мужчину, а потом нанесли женщине ножевые ранения — оба не выжили.

4 марта их нашел сантехник во время проверки подвала и вызвал полицию.

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      Анна Габай
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