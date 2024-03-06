Политолог назвал проблемы Байдена и Трампа по итогам «супервторника» в США

Политолог Дудаков: «супервторник» показал проблемы с поддержкой Трампа и Байдена

Итоги голосования во время «супервторника» в США были предсказуемы, но показали некоторые проблемы кандидатов с поддержкой, считает политолог, американист Малек Дудаков. В беседе с «Лентой.ру» он назвал трудности действующего главы США Джо Байдена и его соперника Дональда Трампа в борьбе за пост президента.

«Супервторник» прошел примерно так, как все ожидали. И Джо Байден, и Дональд Трамп выиграли в большинстве штатов и территорий, где проходило голосование. У них у обоих сейчас имеется колоссальный отрыв по количеству делегатов от всех остальных кандидатов. Поэтому и Байден, и Трамп официально становятся фаворитами в рамках этой президентской гонки. Это было понятно и так, но теперь официально этот статус за ними закрепляется Малек Дудаков американист

При этом «супервторник» в 2024 году показал, что у обоих кандидатов на этом этапе есть проблемы, отметил Малек Дудаков.

«Я думаю, что Трамп действительно рассчитывал победить во всех 15 штатах из 15, но немножко не хватило ему для победы. Мы видим, что он в одном штате, в Вермонте, проиграл все-таки [еще одному кандидату от республиканцев] Никки Хейли. Понятно, что у Хейли нет никаких реальных шансов на победу на праймериз, но она продолжает создавать Трампу проблемы и пытается раскалывать республиканский электорат, что, конечно, для него играет уже негативное значение в рамках предстоящей предстоящих выборов в ноябре. Ему нужно, наоборот, этот самый электорат вокруг себя консолидировать», — сказал он.

Примерно те же трудности испытывает Джо Байден. По мнению американиста, это говорит о серьезном расколе в обеих партиях, причем у демократов он серьезнее, чем у республиканцев.

«Байден неожиданно проиграл на территории американской Самоа, но это еще ладно. Мы видим то, что в ряде штатов очень немалая доля демократов проголосовали против всех. Особенно это Миннесота, где 20 процентов проголосовало против всех, то есть не за Байдена, Северная Каролина — 13 процентов, и в остальных штатах в районе 7-10 процентов, что довольно значимый результат. Потому что это в основном те демократы, которые недовольны политикой Байдена. В Миннесоте, например, это мусульманская диаспора, которая выступает против войны в Газе, против поддержки Израиля. Они грозят Байдену бойкотом на выборах, и это будет для него нести очень серьезные негативные последствия, потому что ему тоже нужно сплачивать вокруг себя электорат демократов», — заключил он.

Трамп и Байден одержали победу в большинстве штатов, где проходило предварительное голосование. Действующий лидер победил везде, кроме Самоа. Также по предварительным подсчетам СМИ он выиграл в Айове, Вермонте, Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Массачусетсе, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Юте и Калифорнии.

Трамп одержал победу в Вирджинии, Северной Каролине, Оклахоме, Теннесси, Мэне, Техасе, Арканзасе, Алабаме, Колорадо, Миннесоте, Массачусетсе и Калифорнии. Он прокомментировал результаты и сказал, что это «великолепный вечер».