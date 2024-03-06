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16:34, 6 марта 2024Россия

В Госдуме отреагировали на выдвинутые российским паралимпийцам условия

Депутат Журова назвала безумием выдвинутые паралимпийцам из России условия

Фото: Павел Бедняков / Фотохост-агентство РИА Новости

Выдвинутые российским паралимпийцам условия для участия в Олимпийских играх-2024 являются безумием. Так на публикацию перечня требований в беседе с «Лентой.ру» отреагировала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Я не знаю, готовы ли наши паралимпийцы на таких условиях выступать. Это первые шаги к тому, чтобы сделать, как это было в свое время в Пекине, когда они приехали, заселились в олимпийскую деревню, а потом им сказали уезжать, они собрались и уехали», — поделилась депутат.

Видимо, они уже просто придумывают такие условия, чтобы мы сами отказались ехать

Светлана Журовадепутат Госдумы

Парламентарий отметила, что никогда такого не было, чтобы спортсменов допускали до участия, даже в нейтральном статусе, и при этом не допускали до церемонии открытия. Кроме того, на ее памяти не было случаев, когда награды спортсменов не заносились в медальный зачет Паралимпийских игр.

«Представляете, какой-то другой стране сказали бы, что их паралимпийцы не пойдут на открытие, даже в нейтральном статусе. Я представляю, какой был бы резонанс. Это однозначно выглядит крайне странно. Если уж вы допустили спортсменов до Олимпиады, не допускать до церемонии открытия — это просто совершенно неприемлемые условия. И как это может быть — человек был на пьедестале, а награда не заносится? То есть он был и не был, просто уже дошли до безумия», — высказалась Журова.

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Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвинул условия для участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Посоревноваться смогут индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. Они не будут участвовать в параде на церемонии открытия. Награды спортсменов не будут занесены в медальный зачет, а если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать гимн МПК и подниматься флаг организации.

В 2022 году МПК отказал российским спортсменам в допуске на зимние Паралимпийские игры в Пекине. Изначально россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.

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