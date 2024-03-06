В Госдуме отреагировали на выдвинутые российским паралимпийцам условия

Депутат Журова назвала безумием выдвинутые паралимпийцам из России условия

Выдвинутые российским паралимпийцам условия для участия в Олимпийских играх-2024 являются безумием. Так на публикацию перечня требований в беседе с «Лентой.ру» отреагировала первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

«Я не знаю, готовы ли наши паралимпийцы на таких условиях выступать. Это первые шаги к тому, чтобы сделать, как это было в свое время в Пекине, когда они приехали, заселились в олимпийскую деревню, а потом им сказали уезжать, они собрались и уехали», — поделилась депутат.

Видимо, они уже просто придумывают такие условия, чтобы мы сами отказались ехать Светлана Журова депутат Госдумы

Парламентарий отметила, что никогда такого не было, чтобы спортсменов допускали до участия, даже в нейтральном статусе, и при этом не допускали до церемонии открытия. Кроме того, на ее памяти не было случаев, когда награды спортсменов не заносились в медальный зачет Паралимпийских игр.

«Представляете, какой-то другой стране сказали бы, что их паралимпийцы не пойдут на открытие, даже в нейтральном статусе. Я представляю, какой был бы резонанс. Это однозначно выглядит крайне странно. Если уж вы допустили спортсменов до Олимпиады, не допускать до церемонии открытия — это просто совершенно неприемлемые условия. И как это может быть — человек был на пьедестале, а награда не заносится? То есть он был и не был, просто уже дошли до безумия», — высказалась Журова.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвинул условия для участия российских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже. Посоревноваться смогут индивидуальные атлеты в нейтральном статусе. Они не будут участвовать в параде на церемонии открытия. Награды спортсменов не будут занесены в медальный зачет, а если нейтральный спортсмен выиграет золотую медаль, будет звучать гимн МПК и подниматься флаг организации.

В 2022 году МПК отказал российским спортсменам в допуске на зимние Паралимпийские игры в Пекине. Изначально россиянам разрешили выступать в нейтральном статусе, но затем решение изменили.