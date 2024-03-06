В Финляндии захотели полностью закрыть подразделение по выдаче виз

В МИД Финляндии захотели закрыть подразделение по выдаче виз в городе Коувола

В министерстве иностранных дел Финляндии захотели полностью закрыть подразделение по выдаче виз, расположенный в городе Коувола. Об этом говорится в сообщении МИД европейской страны, передает ТАСС.

«Его деятельность и персонал будут переданы в ведение других консульских служб министерства в Хельсинки с 1 января 2025 года», — добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в феврале власти Эстонии отказались от идеи закрытия международного автомобильного пункта пропуска «Койдула» на границе с Россией ради людей. Это может привести к потере рабочих мест и усложнит жизни тех, кто трудится по другую сторону границы.