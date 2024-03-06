В Казахстане чиновников решили отучать от коррупции экскурсиями в тюрьмы

В Казахстане для борьбы с коррупцией чиновников водят в СИЗО и тюрьмы

Для борьбы с коррупцией казахстанских чиновников водят на экскурсии в следственные изоляторы (СИЗО) и тюремные камеры. О новом способе отучать госслужащих от коррупции рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов, передает казахстанский портал ORDA.

«Сотрудники Антикоррупционной службы в целях профилактики на постоянной основе проводят экскурсии для государственных служащих по следственным изоляторам. Участникам профилактических экскурсий показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, места для прогулки заключенных», — сообщил он.

Тлеукенов также отметил, что экскурсии решили проводить, чтобы госслужащие и работники квазигосударственных компаний Казахстана могли «ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы» и больше узнать о последствиях коррупционных и иных уголовных правонарушений.

1 марта в Казахстане задержали советника премьер-министра республики Ерлана Кожагапанова в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств. При этом в правительстве страны открестились от чиновника, заявив, что Кожагапанов был снят с должности еще в 2022 году.