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19:05, 6 марта 2024Бывший СССР

В Казахстане чиновников решили отучать от коррупции экскурсиями в тюрьмы

В Казахстане для борьбы с коррупцией чиновников водят в СИЗО и тюрьмы

Фото: Shawn Hamilton / Shutterstock / Fotodom

Для борьбы с коррупцией казахстанских чиновников водят на экскурсии в следственные изоляторы (СИЗО) и тюремные камеры. О новом способе отучать госслужащих от коррупции рассказал официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Арман Тлеукенов, передает казахстанский портал ORDA.

«Сотрудники Антикоррупционной службы в целях профилактики на постоянной основе проводят экскурсии для государственных служащих по следственным изоляторам. Участникам профилактических экскурсий показывают следственные кабинеты, камеры для преступников, места для прогулки заключенных», — сообщил он.

Тлеукенов также отметил, что экскурсии решили проводить, чтобы госслужащие и работники квазигосударственных компаний Казахстана могли «ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы» и больше узнать о последствиях коррупционных и иных уголовных правонарушений.

1 марта в Казахстане задержали советника премьер-министра республики Ерлана Кожагапанова в связи с уголовным делом о хищении бюджетных средств. При этом в правительстве страны открестились от чиновника, заявив, что Кожагапанов был снят с должности еще в 2022 году.

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      Александр Курбатов
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