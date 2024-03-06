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20:05, 6 марта 2024Спорт

В клубе РПЛ рассказали о будущем обвиненного в смертельном ДТП футболиста

Иванов заявил, что Влут не будет выступать за «Урал», если проиграет суд за ДТП

Фото: Globallookpress.com

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем голландского легионера клуба Рая Влута, обвиненного в ДТП. Его слова приводит KP.RU.

Иванов заявил, что пока приговор не вступил в силу, футболиста нельзя назвать преступником. Глава клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) подчеркнул, что, если Влут проиграет апелляционный суд, то он не будет выступать за «Урал».

В ноябре 2021 года в нидерландском городе Хофддорп Влут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником ДТП, которое не смог пережить четырехлетний ребенок. По данным прокуратуры, футболист ехал со скоростью 203 километра в час и не пытался избежать столкновения с другим автомобилем. Изначально вину на себя взял друг спортсмена, находившийся на пассажирском сиденье, однако позже Влут признался, что за рулем был он.

Влут перешел в «Урал» летом 2022 года. Контракт футболиста с екатеринбуржцами действует до 31 декабря 2024 года.

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      Анастасия Борисова
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