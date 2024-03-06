В МИД раскрыли мотивы Польши ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России

МИД: введением эмбарго Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров

Желанием ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров на украинской границе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна призовет Еврокомиссию к введению полного запрета поставок продовольствия из России и Белоруссии.

Подобные планы Захарова назвала извращением. «Это даже не лицемерие, даже не глупость, не ложь. Это извращение, причем в медицинском аспекте этого слова», — подчеркнула дипломат, отметив, что подобными действиями Варшава пытается отвести внимание Европы от ситуации на польско-украинской границе.

Ранее газета Politico указала, что президент России Владимир Путин стал единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванным протестами фермеров.