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13:07, 6 марта 2024Мир

В МИД раскрыли мотивы Польши ввести эмбарго на сельхозпродукцию из России

МИД: введением эмбарго Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров

Фото: Guo Feizhou / XinHua / Globallookpress.com

Желанием ввести эмбарго на российскую сельхозпродукцию Польша пытается отвести внимание от конфликта фермеров на украинской границе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция брифинга доступна на YouTube.

4 марта премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна призовет Еврокомиссию к введению полного запрета поставок продовольствия из России и Белоруссии.

Подобные планы Захарова назвала извращением. «Это даже не лицемерие, даже не глупость, не ложь. Это извращение, причем в медицинском аспекте этого слова», — подчеркнула дипломат, отметив, что подобными действиями Варшава пытается отвести внимание Европы от ситуации на польско-украинской границе.

Ранее газета Politico указала, что президент России Владимир Путин стал единственным победителем в торговом конфликте Украины и Польши, вызванным протестами фермеров.

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