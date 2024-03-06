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10:29, 6 марта 2024Мир

В НАТО обеспокоились ростом скрытой активности российской разведки

FT: спецслужбы НАТО встревожились из-за масштабов работы российской разведки
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Утечка тайной беседы высокопоставленных офицеров ВВС бундесвера стала поводом для того, чтобы спецслужбы стран НАТО встревожились скрытыми масштабами активности и работы российской разведки. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета Financial Times (FT).

«Игра в кошки-мышки вернулась», — констатировал один из офицеров западной разведки. Другие представители спецслужб отмечают, что активность российских шпионов в некоторых аспектах «даже выше, чем во времена холодной войны». Они также уверены, что случившаяся утечка является лишь одним из многих примеров, в то время как реальный масштаб перехваченных разведданных остается неизвестным.

5 марта бундесвер начал дисциплинарное расследование из-за утечки переговоров военнослужащих, обсуждавших возможную организацию атаки на Крымский мост. Днем ранее российский МИД вызывал немецкого посла.

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      Виктория Кондратьева
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