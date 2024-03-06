В России выросло производство грибов

В 2023 году производство грибов в России выросло на 13,3 процента

В России в 2023 году производство грибов увеличилось на 13,3 процента в годовом выражении. Об этом со ссылкой на Минсельхоз пишет «Интерфакс».

Объем продукции, выращенной грибоводческими хозяйствами вырос до 145,9 тысячи тонн, что стало рекордным показателем для отрасли. В основном в России выращивают шампиньоны и вешенки.

В сообщении министерства отмечается, что «грибоводство в настоящее время является одним из популярных направлений работы российских аграриев». Отрасль развивается за счет мер господдержки, в том числе инвестиционных кредитов. Такие займы позволяют запускать крупные предприятия, за последние годы в стране появилось 85 грибоводческих хозяйств.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года суммарные объемы вылова рыбы и морепродуктов в России увеличились на девять процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили отметку в один миллион тонн. По данным Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовства), прирост был обеспечен во многом за счет рыбаков с Дальнего Востока. С начала года объем добычи в этом регионе увеличился на 15 процентов, до 864 тысяч тонн.