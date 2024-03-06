Секретарь СНБО Украины Данилов признал тяжелое положение ВСУ и усталость страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Данилов признал усталость украинского общества от продолжающегося конфликта. При этом он добавил, что эта усталость не приведет к завершению противостояния в ближайшее время.

«Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статики, все развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед», — заявил секретарь СНБО Украины. Он подчеркнул, что ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами и пополнением ресурсов.

Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал общее накопление усталости в ВСУ причиной успехов российских войск в Авдеевке. По его мнению, еще в январе ВСУ следовало сокращать линию фронта.