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12:31, 6 марта 2024Бывший СССР

В СНБО Украины признали тяжелое положение ВСУ и усталость общества

Секретарь СНБО Украины Данилов признал тяжелое положение ВСУ и усталость страны

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались в сложной ситуации на фронте, а украинское общество испытывает усталость от конфликта. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Данилов признал усталость украинского общества от продолжающегося конфликта. При этом он добавил, что эта усталость не приведет к завершению противостояния в ближайшее время.

«Ситуация на фронте трудна, но на войне нет статики, все развивается в стремительной динамике. Можно сделать шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед», — заявил секретарь СНБО Украины. Он подчеркнул, что ВСУ испытывают проблемы с боеприпасами и пополнением ресурсов.

Ранее военный эксперт Евгений Норин назвал общее накопление усталости в ВСУ причиной успехов российских войск в Авдеевке. По его мнению, еще в январе ВСУ следовало сокращать линию фронта.

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      Юрий Леонов
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