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06:47, 6 марта 2024Мир

В США назвали истинного врага американского народа

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: истинный враг США находится в Вашингтоне

Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters

Соединенным Штатам следует прекратить развязывать войны в других государствах и сосредоточиться на внутренней политике. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он указал, что истинный враг американского народа возглавляет страну, и тот «затягивает США в болото».

Ранее Макгрегор уличил администрацию президента США Джо Байдена в желании уничтожить страну своей миграционной политикой. В разговоре с журналистом Такером Карлсоном он привел выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается нынешний план Вашингтона.

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      Марина Совина
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