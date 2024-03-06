В США назвали истинного врага американского народа

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: истинный враг США находится в Вашингтоне

Соединенным Штатам следует прекратить развязывать войны в других государствах и сосредоточиться на внутренней политике. Об этом в соцсети X написал экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он указал, что истинный враг американского народа возглавляет страну, и тот «затягивает США в болото».

Ранее Макгрегор уличил администрацию президента США Джо Байдена в желании уничтожить страну своей миграционной политикой. В разговоре с журналистом Такером Карлсоном он привел выражение времен войны во Вьетнаме, гласящее: «чтобы спасти деревню, нам пришлось ее уничтожить». По мнению экс-советника Пентагона, в этом заключается нынешний план Вашингтона.