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13:05, 6 марта 2024Бывший СССР

Заявление о принудительном включении Армении в Союзное государство опровергли

Госсекретарь СГ Мезенцев: никогда, никто не тащит другие страны в объединение

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Никто не станет заставлять какую-либо страну насильно присоединиться к Союзному государству (СГ). Заявление о принудительном включении Армении в объединение опроверг государственный секретарь союза Дмитрий Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24», трансляция доступна на платформе «Смотрим».

«Никогда, никто из руководителей Союзного государства, союзного совета министров никого за руку в Союзное государство не тащил и не призывал построиться и идти вслед нам. Двери открыты, сила примера, как говорят китайские философы, это та сила, которая привлекает людей и делает самостоятельные шаги», — заявил госсекретарь СГ.

Он отметил, что некоторые неназванные эксперты «передергивают и ищут самопиара» на теме союза, но не рассказал, было ли Еревану предложено вступить в СГ.

Ранее спикер Национального собрания Армении Ален Симонян рассказал, что неназванные силы намеревались насильно включить Армению в состав Союзного государства. По его словам, армянскому народу удалось сорвать этот план.

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      Глеб Палехов
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