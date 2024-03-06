Жена Бибера снялась в купальнике у моря

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли показала фигуру в откровеннном наряде у моря. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

27-летняя манекенщица снялась на отдыхе в красном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Упомянутый наряд состоял из трусов на завязках с низкой посадкой и бюстгальтере с треугольными чашками.

В качестве аксессуаров Бибер выбрала широкополую соломенную шляпу и красные солнцезащитные очки. Кроме того, звезда распустила темные волосы и отказалась от макияжа.

В феврале жена Бибера снялась без штанов. На размещенном снимке манекенщица позировала напротив зеркала, отказавшись от штанов. При этом звезда примерила черную ветровку.