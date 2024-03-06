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11:24, 6 марта 2024Ценности

Жена Бибера снялась в купальнике у моря

Фото: @haileybieber

Жена канадского певца Джастина Бибера Хейли показала фигуру в откровеннном наряде у моря. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

27-летняя манекенщица снялась на отдыхе в красном раздельном купальнике, демонстрируя подтянутую фигуру. Упомянутый наряд состоял из трусов на завязках с низкой посадкой и бюстгальтере с треугольными чашками.

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В качестве аксессуаров Бибер выбрала широкополую соломенную шляпу и красные солнцезащитные очки. Кроме того, звезда распустила темные волосы и отказалась от макияжа.

В феврале жена Бибера снялась без штанов. На размещенном снимке манекенщица позировала напротив зеркала, отказавшись от штанов. При этом звезда примерила черную ветровку.

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      Екатерина Ештокина
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