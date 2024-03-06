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08:03, 6 марта 2024Из жизни

Женщина назвала брак с мужчиной на 21 год младше нее «выигрышем в лотерею»

Daily Star: в США женщина вышла замуж за мужчину на 21 год младше нее

Фото: Kaspars Grinvalds / Unsplash

54-летняя жительница США вышла замуж за 33-летнего мужчину и сравнила свой брак с выигрышем в лотерею. Об этом сообщает Daily Star.

Мишель Ринелла из города Плано, штат Техас, в прошлом уже состояла в браке. После развода она не сближалась с другими мужчинами, пока в 2019 году не познакомилась в сети с тренером Брэндоном Грэмом, который был на 21 год младше нее. «Я отправила ему сообщение с вопросом: "Сколько тебе лет? ". А он ответил: "Достаточно взрослый, чтобы сделать тебя счастливой". И был прав», — говорит Ринелла.

Вскоре женщина встретилась с Грэмом вживую. По словам Ринеллы, ее сразу привлекла его эмоциональная открытость. Женщина отметила, что эту черту она не могла найти в мужчинах своего возраста. Сверстники казались Ринелле скучными и жесткими, поэтому встреча с Грэмом стала для нее «глотком свежего воздуха». Мужчина и женщина продолжили ходить на свидания и вскоре влюбились друг в друга. В 2021 году они связали себя узами брака.

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Ринелла призналась, что не раз сталкивалась с осуждением и критикой со стороны окружающих. Она заявила, что раньше беспокоилась о том, что подумают люди, когда появлялась в общественных местах с молодым и подтянутым партнером. Однако благодаря поддержке Грэма ей удалось изменить свое отношение к косым взглядам со стороны. «Может быть, люди смотрят на нас, потому что мы красивая пара. А если нет, то, возможно, они просто не знают, каково это — испытывать подобные чувства», — утверждает Ринелла.

Сейчас супруги живут вместе. Они работают и совместно воспитывают 13-летнего сына Грэма. Ринелла рассказала, что иногда задумывается, как изменятся ее отношения с мужем через десятилетия. Она переживает, что с возрастом станет менее активной, и Грэм не сможет должным образом о ней позаботиться.

Ранее сообщалось, что жительница США влюбилась в отца лучшей подруги и забеременела от него. Дочь мужчины назвала подругу «золотоискательницей», вступившей в отношения с ее отцом лишь для того, чтобы тратить его деньги.

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      Алиса Удовик
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