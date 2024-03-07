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11:28, 7 марта 2024Силовые структуры

Жители Авдеевки рассказали следователям о военных преступлениях ВСУ

СК принимает от жителей Авдеевки заявления о военных преступлениях ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Следователи работают с эвакуированными жителями Авдеевки, которые сообщают о военных преступлениях военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России по итогам совещания в Донецке с участием главы ведомства Александра Бастрыкина.

Люди рассказывают о преступных деяниях украинских военных, показывают места дислокации подразделений вооруженных формирований противника, откуда велись обстрелы. Работа с гражданами, эвакуированными в пункты временного размещения ДНР, организована после взятия Авдеевки под контроль Вооруженными Силами России.

Авдеевка перешла под контроль российских сил 17 февраля. О начале разминирования города 5 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что после завершения работ начнется разбор завалов, а также подключение и заведение в город электроэнергии и воды.

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      Любовь Ширижик
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