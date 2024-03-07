Бывшая стриптизерша рассказала о дурном влиянии Меган Маркл на принца Гарри

The Sun: бывшая стриптизерша заявила, что после свадьбы принц Гарри стал тряпкой

Бывшая стриптизерша из США рассказала о дурном влиянии жены на младшего сына британского короля Карла III — принца Гарри. Об этом пишет The Sun.

52-летняя Кэрри Роял, которая участвовала в печально знаменитой «голой вечеринке» принца Гарри в Лас-Вегасе в 2012 году, заявила, что после свадьбы с Меган Маркл он сильно изменился, причем в худшую сторону. «Гарри был таким сумасбродным, веселым и непосредственным. И куда все это делось? — говорит она. — Я думаю, это Меган высосала из него жизнь. Теперь он определенно зануда, который никогда не снимает штанов».

Роял добавила, что после свадьбы сын Карла III стал тряпкой. По ее словам, сейчас он демонстрирует эту свою сторону, которая является полной противоположностью тому, что было раньше.

После скандальной вечеринки принца Гарри в Лас-Вегасе в 2012-м, СМИ опубликовали его фотографии полностью обнаженным. Позже наследник британского престола говорил, что ему очень стыдно за те выходки.

Ранее Кэрри Роял заявила, что рассержена на принца Гарри, потому что он не упомянул ее в своей книге воспоминаний «Запасной». В отместку она пообещала опубликовать неизвестные публике фотографии с вечеринки, которые «шокируют людей».

