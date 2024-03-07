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08:05, 7 марта 2024Экономика

Дочка Auchan задумалась о продаже торговых центров в России

«Ведомости»: принадлежащая Auchan компания Ceetrus может продать активы в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Принадлежащая Auchan группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, задумалась о продаже активов в России. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости».

По словам одного из партнеров компании, вопрос продажи бизнеса периодически возникал у акционера «дочки» Auchan в последние годы, но до серьезных переговоров не доходило. Продажа недвижимости позволит бенефициарам снизить риски от владения активами в стране, объясняют источники.

Приобрести активы Ceetrus может логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана — именно с ним, по имеющимся данным, ведутся переговоры. Компания специализируется на перевозке грузов автотранспортом на территории России и Турции. Ранее организация начала переговоры о покупке у Hines долей в «Outlet Village Белая Дача» в подмосковных Котельниках и «Outlet Village Пулково».

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Ceetrus входит во французскую группу Auchan вместе с компаниями Decathlon и Leroy Merlin. В России она управляет 40 торговыми центрами и галереями, например, торговыми комплексами «Акварель» в подмосковном Пушкине, Волгограде, Тольятти, а также комплексом «Тройка» в Москве. По словам старшего директора Марины Малахатько, рыночная стоимость активов Ceetrus составляет 21,6 миллиарда рублей. При этом правительственная комиссия настаивает на существенном дисконте (порядка 60 процентов) при продаже российских активов. В случае оптовой продажи цена может быть еще ниже, отмечают источники.

Ранее сеть Decathlon в России выкупила отечественная ARM, в том числе владеющая франшизой Mango. Компания приобрела 35 магазинов и один склад. Эксперты оценили стоимость принадлежащих французской компании Decathlon активов на сумму от 5 до 13 миллиардов рублей. ARM, согласно договору, должна будет открыть все 35 торговых точек и восстановить около 1,4 тысячи рабочих мест.

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      Вячеслав Агапов
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