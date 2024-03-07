Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
10:39, 7 марта 2024Среда обитания

Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

Politico: ЕК предупредила о конфликте между странами ЕС из-за дефицита воды
СюжетЛесные пожары:

Фото: Nacho Doce / Reuters

Страны Евросоюза могут враждовать из-за нехватки водных ресурсов. Об этом говорится в конфиденциальном документе Европейской комиссии (ЕК), который изучило издание Politico. Согласно данным ЕК, частые засухи могут сократить экономический рост ЕС на семь процентов к концу столетия.

Дефицит воды может ударить по инфраструктуре, здоровью и экономике

Предупреждение о возможных конфликтах из-за нехватки воды является частью коммюнике Еврокомиссии, в котором европейские страны призовут ускорить подготовку к борьбе с изменением климата.

В документе, на который ссылается издание, говорится, что комиссия ЕК считает дефицит воды проблемой, которая угрожает почти каждому аспекту жизни: пище и воде, инфраструктуре, экономической деятельности и здоровью. «Эти риски могут проявляться в разных формах, в том числе в повышенной конкуренции за водные ресурсы и конфликтах внутри и между государствами из-за трансграничных водных ресурсов», — говорится в обращении.

Фото: Jon Nazca / Reuters

В документе впервые будет фигурировать европейская оценка климатических рисков, основанная на отчете агентства по окружающей среде (ЕАОС). В их числе засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, ущерб инфраструктуре и другое. Согласно оценке ЕК, к 2100 году ухудшение климатической ситуации сократит экономический рост ЕС на семь процентов.

Конфликты из-за воды уже были зафиксированы в некоторых странах

Некоторые европейские страны столкнулись с последствиями дефицита воды. Так, в начале февраля правительство испанской Каталонии приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию на большей части региона из-за засухи — это влечет за собой ограничения на использование воды. Лидер автономного сообщества Пере Арагонес заявил, что меры затронут около 6 миллионов человек. Дефицит воды также привел к конфликту вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном.

Материалы по теме:
«Надо уничтожить эту цивилизацию» Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
«Надо уничтожить эту цивилизацию»Чем опасен экологический терроризм и почему его идеи набирают популярность у молодежи?
19 февраля 2024
Целые страны уходят под воду. Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
Целые страны уходят под воду.Все началось с крошечного государства в Тихом океане. Кто утонет следующим?
3 октября 2023

В марте прошлого года во Франции прошли масштабные акции против строительства новых водохранилищ. Протестующие считают, что это может разрушить сельское хозяйство. Для строительства водохранилища размером 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

      Затяжной кашель назвали симптомом нескольких опасных болезней

      В Москве 21-летняя медсестра пародировала в блоге тяжелобольных младенцев

      В российском городе семья превратила квартиру в зловонную свалку

      Польша захотела отменить все торговые льготы для Украины

      Расправившегося с двумя женщинами преступника арестовали через 38 лет

      Жители Авдеевки рассказали следователям о военных преступлениях ВСУ

      В приграничных районах российского региона пройдет досрочное голосование

      Microsoft выпустит компьютер с ИИ

      Российская авиакомпания запустила масштабную распродажу билетов к 8 Марта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше