Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

Politico: ЕК предупредила о конфликте между странами ЕС из-за дефицита воды

Страны Евросоюза могут враждовать из-за нехватки водных ресурсов. Об этом говорится в конфиденциальном документе Европейской комиссии (ЕК), который изучило издание Politico. Согласно данным ЕК, частые засухи могут сократить экономический рост ЕС на семь процентов к концу столетия.

Дефицит воды может ударить по инфраструктуре, здоровью и экономике

Предупреждение о возможных конфликтах из-за нехватки воды является частью коммюнике Еврокомиссии, в котором европейские страны призовут ускорить подготовку к борьбе с изменением климата.

В документе, на который ссылается издание, говорится, что комиссия ЕК считает дефицит воды проблемой, которая угрожает почти каждому аспекту жизни: пище и воде, инфраструктуре, экономической деятельности и здоровью. «Эти риски могут проявляться в разных формах, в том числе в повышенной конкуренции за водные ресурсы и конфликтах внутри и между государствами из-за трансграничных водных ресурсов», — говорится в обращении.

Фото: Jon Nazca / Reuters

В документе впервые будет фигурировать европейская оценка климатических рисков, основанная на отчете агентства по окружающей среде (ЕАОС). В их числе засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, ущерб инфраструктуре и другое. Согласно оценке ЕК, к 2100 году ухудшение климатической ситуации сократит экономический рост ЕС на семь процентов.

Конфликты из-за воды уже были зафиксированы в некоторых странах

Некоторые европейские страны столкнулись с последствиями дефицита воды. Так, в начале февраля правительство испанской Каталонии приняло решение объявить чрезвычайную ситуацию на большей части региона из-за засухи — это влечет за собой ограничения на использование воды. Лидер автономного сообщества Пере Арагонес заявил, что меры затронут около 6 миллионов человек. Дефицит воды также привел к конфликту вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном.

В марте прошлого года во Франции прошли масштабные акции против строительства новых водохранилищ. Протестующие считают, что это может разрушить сельское хозяйство. Для строительства водохранилища размером 700 тысяч квадратных метров для нужд сельского хозяйства в городке Сент-Солин планируется объединить 16 более мелких водоемов. Местные фермеры отмечают, что эта мера будет выгодна крупному сельскохозяйственному производству, а более мелкие хозяйства останутся без воды.