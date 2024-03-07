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12:49, 7 марта 2024Спорт

Футболист «Реала» повторил достижение Дзюбы в Лиге чемпионов

Футболист «Реала» Беллингем повторил достижение Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов

Фото: Juan Medina / Reuters

Английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем повторил достижение россиянина Артема Дзюбы в Лиге чемпионов. Об этом сообщает OptaJose в соцсети X.

6 марта в ответном матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:1) Беллингем отметился голевой передачей. Полузащитник совершил результативное действие в шестом подряд матче турнира с момента перехода в испанский клуб. Всего на его счету четыре забитых мяча и четыре паса.

Ранее отметиться результативными действиями в каждом из первых шести матчей в ЛЧ за новый клуб удавалось Артему Дзюбе в составе «Зенита» в сезоне-2015/2016, форварду ПСЖ Килиану Мбаппе (сезон-2017/2018) и нападающему «Аякса» Себастьену Аллеру (сезон-2021/2022).

Беллингем перешел в «Реал» из «Боруссии» в июле 2023 года. Всего в составе испанского клуба футболист провел 31 матч во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал девять передач.

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