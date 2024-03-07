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06:45, 7 марта 2024Мир

Глава МИД КНР прокомментировал усилия Китая по Украине

Глава МИД Ван И: усилия Китая по Украине прокладывают путь к мирным переговорам
Ван И

Ван И. Фото: Reuters

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что все усилия Китая по Украине направлены на то, чтобы проложить путь к мирным переговорам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД подчеркнул, что в вопросе украинского кризиса Пекин всегда занимал справедливую позицию и настаивал на примирении.

«Все, что мы делаем, направлено на достижение одной цели — проложение пути к прекращению войны и началу мирных переговоров», — уточнил дипломат.

Также Ван И заявил, что Китай поддерживает созыв конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине с равным участием всех сторон.

Ранее специальный представитель правительства КНР Ли Хуэй отмечал, что Китай готов и дальше содействовать переговорам России и Украины для урегулирования конфликта. По его словам, Пекин может быть посредником и помогать в достижении консенсуса.

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      Юлия Мискевич
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